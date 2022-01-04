«Трусы видно в этой юбке»: Клава Кока произвела фурор в Сети, когда показала откровенный танец

У певицы между ног зрители разглядели то ли рубашку, то ли нижнее белье.

Певица Клава Кока не на шутку взбудоражила поклонников в Сети новым видео, на котором танцует с шоу-балетом под новую песню «Хочешь».

Длинноногая красотка в суперкороткой юбочке приседает во время выступления, раздвигает ноги, и подписчики гадают – знает ли Клава, что у нее видно белье?

«Неужели она не замечает, что у нее даже трусы видно в этой юбке?», «Что там по дорожному просвету?», «Юбка все короче и короче. Как такая куртизанка вообще вошла в музыкальную индустрию?», «Образ не продуман – при приседании то ли рубашка снизу торчит, то ли белье виднеется», «Какие ножки!», «Вы юбку забыли одеть», «Из-под юбки рубаха лезет», — разглядели фолловеры.

Как бы то ни было, многие фанаты под видео оставили лестные комментарии. Им нравится творчество Клавы Коки и ее стиль, даже несмотря на то, что он стал более откровенным.

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