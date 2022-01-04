Кудряшки так и вьются: Марина Кравец показала, как подросшая дочурка шлепает босыми ножками по полу

Звезда Comedy Club Марина Кравец с мужем и дочкой улетела на каникулы в Дубай. Оттуда актриса и певица по прилете запостила новое видео подписчикам, на котором показала, как самый маленький член семьи рвется на прогулку.

Малышка Вероничка на вопрос мамы «пойдем гулять?» очень быстро среагировала. Она поднялась с пола и пошлепала к окну, чтобы убедиться, что прогулка состоится. Кудряшки на голове девочки так и вьются, развеваясь от ее движений.

«Кое-кто ждал этого отпуска больше нас», — подписала мама видео.

Вероничка весной наступившего года уже будет праздновать свой второй день рождения. Она появилась у Марины Кравец в браке с Аркадием Водаховым и, по наблюдениям поклонников звезды, растет маминой копией.

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