По стопам Авербуха и Арзамасовой? Что происходит между звездами «Ледникового периода» Милохиным и Медведевой на самом деле

До финала «Ледникового периода» остаются считанные дни, но зрители, присутствовавшие на записи шоу, не смогли сдержаться и показали, какие страсти творились на льду в заключительный съемочный день.

Оказалось, что Даня Милохин и Евгения Медведева снова продемонстрировали чувства на глазах у всех и слились в страстном поцелуе, долгом и красноречивом.

«Как они друг на друга смотрели! — восхитилась Татьяна Навка после увиденного. – А как они в конце целовались!»

А начиналось все на проекте с несмелого лобзания за ширмой, которое то ли было, то ли нет – благодаря театру теней можно и не такое обыграть. Но потом на льду начался пожар – от выпуска к выпуску объятия стали жарче, поцелуи – серьезнее. А когда Милохин набил тату на ноге в виде медведя на льду и текста «люблю Даню», поклонники поверили в любовь между звездами шоу.

Однако же сам Милохин, отвечая на вопрос о связи с Медведевой, на «Вечернем Урганте» заявил, что их заставляет играть в любовь главный по льду Илья Авербух.

Среди фанатов многие не верят в искренность пары – по мнению скептиков, дело в рейтингах. Ведь куда интереснее смотреть не просто прокат номера, а видеть в нем любовную историю. И лучше ее выдумать, чем совсем не показать эмоций. Да и пара тиктокера и чемпионки довольно быстро после этого из аутсайдеров выбилась в лидеры, а Милохин и вовсе стал любимчиком самой Татьяны Тарасовой.

Хотя, некоторые пары так «доигрались». Вспомним хотя бы тех же Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышева, которые познакомились на шоу и потом поженились.

А Илью Авербуха и Лизу Арзамасову тоже свел проект, напоминает сайт «Комсомольская правда». Правда, поженились они много лет спустя. Так что, как показывает любовная линия в истории проекта, на льду возможен настоящий пожар.

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