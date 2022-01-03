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Ксения Собчак довела создательницу тренинга «Марафоны желаний» до нервного срыва

Телеведущая пригласила Елену Блиновскую на интервью.

Ксения Собчак довела создательницу тренинга «Марафоны желаний» до нервного срыва
Ксения Собчак. Фото: Instagram.com/xenia_sobchak

Блогер с многомиллионной аудиторией Елена Блиновская не выдержала нападок Ксении Собчак на интервью и резко высказалась против журналистки.

Провокационную манеру интервьюирования Собчак знают многие. Однако не всем гостям авторского шоу Ксении удается сохранить хладнокровие, когда начинают копаться в их «грязном белье».

Вот и Елене Блиновской, с которой Ксения Собчак сплавлялась на лодках, пришлось нелегко. Собчак начала указывать на некомпетентность Блиновской. И Елена не выдержала:

«Честно, я тебе сейчас в рожу плюну или скину за борт. Я реально на тебя обиделась, потому что ты жестко обесцениваешь мой продукт».

А когда Ксения стала изучать налоги и финансы Блиновской, блогер завопила.

Елена Блиновская
Елена Блиновская. Фото: Instagram.com/elena_blinovskaya

«Потому что ответ на то, сколько я зарабатываю, нужен тебе, а Rolls-Royce нужен мне… Да отвали ты от меня! Да потому что ты лезешь мне в трусы! Даже моя родная мама не знает мой доход, с какой стати я должна называть его тебе?» – прокричала Блиновская в программе «Осторожно, Собчак!».

Напомним, ранее Ксения Собчак высмеяла марафон счастья и саморазвития Регины Тодоренко. Жена Константина Богомолова причислила телеведущую к инфоцыганам.

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