Взбрызнула лимончиком? Собчак остудила свой «чайный пакетик» в бочке, выбежав из бани без трусов

Экс-резидент «Камеди Клаб» Илья Соболев тонко подколол теледиву, сравнив ее заплыв с «осадком заварки в кружке».

Ксения Собчак решила повысить свою статистику просмотров в Instagram и не придумала ничего лучше, чем раздеться догола. Оставшись в костюме Евы теледива взбрызнула свои обнаженные телеса лимончиком, щедро сдобрив теплую воду в бочке цитрусовыми. Может Ксюша хотела придать купанию нотки летнего бриза, или же избавиться от неприятного душка.

Выбегая из баньки, а именно в парной жена театрального режиссера Константина Богомолова расслаблялась в морозный январский день, Ксюша потеряла свои трусики. В бочку она залезла с голыми ягодицами, так сказать, остудить свой «чайный пакетик».

«Идеальное 2 января!! У нас тоже баня», — отметила Светлана Бондарчук. «Ксюша красотка! Жги! С Новым годом», — вторит модели Наташа Королева. «У вас тоже такое в кружке с чаем появляется спустя неделю?» — пошутил экс-резидент «Камеди Клаб» Илья Соболев.

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