Взбрызнула лимончиком? Собчак остудила свой «чайный пакетик» в бочке, выбежав из бани без трусов

Ксения Собчак решила повысить свою статистику просмотров в Instagram и не придумала ничего лучше, чем раздеться догола. Оставшись в костюме Евы теледива взбрызнула свои обнаженные телеса лимончиком, щедро сдобрив теплую воду в бочке цитрусовыми. Может Ксюша хотела придать купанию нотки летнего бриза, или же избавиться от неприятного душка.
Выбегая из баньки, а именно в парной жена театрального режиссера Константина Богомолова расслаблялась в морозный январский день, Ксюша потеряла свои трусики. В бочку она залезла с голыми ягодицами, так сказать, остудить свой «чайный пакетик».
«Идеальное 2 января!! У нас тоже баня», — отметила Светлана Бондарчук.
«Ксюша красотка! Жги! С Новым годом», — вторит модели Наташа Королева.
«У вас тоже такое в кружке с чаем появляется спустя неделю?» — пошутил экс-резидент «Камеди Клаб» Илья Соболев.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.