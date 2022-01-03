«На колесе обозрения в Дубае»: Кристина Асмус встретила Новый год с дочкой на высоте 250 метров

Бывшая жена Гарика Харламова – Кристина Асмус – разместила на личной странице в Instagram совместное фото с дочерью в нарядном платье. Таким образом знаменитость показала, как и где провела новогоднюю ночь.

Асмус вместе с наследницей улетели в Дубай. А праздник Кристина отметила на высоте 250 метров.

«Мы встретили Новый год на колесе обозрения в Дубае! Прям на самом верху были в 00:00! Это самое высокое колесо обозрения в мире!» – похвасталась Кристина.

«Высота 250 метров и наша кабинка (таких было всего несколько) была на самой высокой точке в момент наступления Нового года», – добавила Асмус.

Актриса призналась, что кабинка на колесе обозрения была очень тесной. А Интернета на высоте вовсе не было. К тому же, часы Кристины спешили на 20 минут. Поэтому исполнительница главной роли в фильме «Текст» наугад произнесла поздравительное «С Новым годом!».

«Мы были выше салютов, это очень необычное ощущение! Нас в кабинке было десять человек (мы вчетвером, еще один русский и пять людей из других стран)», – рассказала Асмус.

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