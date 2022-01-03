«Уходящий адово закончился»: Екатерина Малафеева организовала отпуск для себя и сына Алекса

Бывшая жена Вячеслава Малафеева улетела с их общим ребенком в Тайланд.

В одной из последних Stories личного микроблога экс-возлюбленной футболиста Вячеслава Малафеева – Екатерины Малафеевой — появилось сообщение о приезде в Тайланд.

Малафеева вместе с сыном Алексом прилетела в жаркую страну отдохнуть после непростого года. Долгое время Екатерина пыталась подлатать брак с победителем реалити-шоу телеканала ТНТ — «Звезды в Африке». Однако в конце осени 2021 года Малафеев сообщил о разводе.

Для Екатерины развод закончился депрессией, поэтому новый год знаменитость решила начать в благоприятной обстановке. Вместе с сыном Малафеева отправилась к друзьям в Тайланд.

«Я психанула и кое-что придумала. Хочу устроить спонтанное путешествие, куда глаза глядят. Не знала, что приятного сделать себе и сыну в этом году, потому что уходящий адово закончился. Поедем туда, где тепло. Перелет нас ждет длительный!», – отметила Екатерина в своем микроблоге.

Напомним, ранее Вячеслав Малафеев стал победителем экстремального шоу на телеканале ТНТ. Бывший голкипер российской сборной по футболу опередил блогера Юлию Гаврилину в проекте «Звезды в Африке».

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