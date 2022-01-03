«Встретим старость вместе»: Айза Долматова поделилась романтическими планами

Экс-возлюбленная Гуфа стала чаще проводить время со вторым мужем Дмитрием Анохиным.

Телеведущая Айза Долматова призналась, что мечтает встретить старость с бывшим мужем Дмитрием Анохиным.

Недавно второй законный избранник бизнес-леди вышел на свободу и стал чаще появляться в личном микроблоге Долматовой.

Поклонники Айзы в свою очередь стали больше интересоваться отцом ее второго ребенка. В последних Stories страницы Айзы в Instagram кто-то из фантов задал такой вопрос:

«Диму представляешь тем человеком, с которым готова встретить старость?».

«Люди так мило устроены. Мы все романтизируем, пытаемся все подогнать под наши фантазии. Ведь никто даже не написал: «Круто! Молодцы, ребята! Счастье и психологическое здоровье детей важнее всех взрослых комплексов». Мы с Димой точно встретим старость вместе. Вместе с детьми. Парням нужен отец. И я это понимаю. И Дима прекрасный папа», – ответила Долматова.

Напомним, ранее Айза Долматова рассказала о своем уходе за кожей лица. Артистка отметила, что избавилась от несовершенств.

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