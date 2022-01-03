«Спасибо ей»: Ольга Бузова рассказала, что на самом деле думает про новую пассию отца

Игорь Бузов уже давно не живет вместе с матерью артистки.

Родители исполнительницы Ольги Бузовой в разводе с 2009 года. При этом у Игоря Бузова уже есть другая семья. И его старшая дочь совсем не против романа родителя.

Перед празднованием Нового года Ольга Бузова завершила наставнический путь в белорусском шоу «Х-Фактор». В рамках этого проекта артистка рассказала о своей семье и планах на Новый год.

«Мамочку я отправила в отпуск, папа встретит Новый год в любви и гармонии со своей новой прекрасной женщиной. Спасибо ей, кстати, за любовь, за то, что она так любит моего отца», — призналась Ольга в беседе с телеканалом «Беларусь 1».

К слову, сама Ольга Бузова провела новогоднюю ночь в компании актрисы Натальи Рудовой. Поклонники обеих знаменитостей были удивлены такому тандему. Поскольку Бузова никогда не была слишком близка с исполнительницей главной роли в сериале «Татьянин день».

Наталья Рудова пообещала позже рассказать, как подружилась с Ольгой Бузовой и почему они вместе встречали Новый год.

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