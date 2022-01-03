«Мандаринки до колен»: позабыв всякий стыд Пынзарь отклячила «сдобу», показав груди в прорехе платья

В таком виде звезда «Дома-2» якобы направилась в булочную за свежими пышками.

Даша Пынзарь едва не оконфузилась в собственной спальне. Звезда «Дома-2» решила снять для поклонников «горячий» контент, облачившись в роскошное мерцающее платье с красивой линией декольте в стиле Мэрилин Монро.

Словно поправляя чулочки, красавица-блондинка наклонилась вперед, выпятив свои «сдобные булочки». И при этом ее груди едва не выскользнули из сексапильного выреза. Поправив наряд с россыпью пайеток Даша легкой походной прошествовала по спальне, виляя упругим «поплавком». А вот бюстгальтер Пынзарь, судя по раскачивающейся как маятник груди, надевать не стала.

«При наклоне все нараспашку», «Отклячила сдобу сзади и чуть груди не выскользнули из декольте», «Упс! Бодрые яблочки-груди торчком стоят», «Бюст вздымается и без пуш-ап», «Такое чувство, что под платьем совсем нет белья», «Бюстгальтер удержал бы ваши грудки вместе», «С голыми абрикосиками и в булочную??», «Нагнулась, а там мандаринки до колен», — пишут фолловеры.

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