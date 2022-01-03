Без жены в самом роскошном отеле Дубая: Валерий Меладзе прилетел на выступление закрытого гала-вечера

Артист планировал поездку вместе с Альбиной Джанабаевой, но знаменитость осталась нянчиться с дочкой Агатой.

Валерий Меладзе в свои 56 года до сих пор пользуется большим спросом у слушателей разного возраста. Поэтому исполнителя романтических композиций с нетерпением ждут в самом дорогом отеле Дубая.

Во вторник, 4 января Меладзе должен выступить на закрытом гала-вечере в отеле Burj Al Arab, более известном как «Парус». В роскошном заведении Дубая соберутся богатейшие гости Big Art Festival. Цена билета составит около 169 тысяч рублей и выше.

Сообщается, что Валерий Меладзе должен был прилететь в Арабские Эмираты вместе со своей женой Альбиной Джанабаевой. Но в последний момент певица передумала и осталась в Москве с их дочкой Агатой.

Помимо концертных номеров, Меладзе ждут изысканные блюда от шеф-повара мероприятия. А это и ризотто с трюфелем, и королевский краб. Также Berin Iglesias Art приготовили в качестве благодарственного бонуса отдых в солнечном Дубае для Валерия Меладзе.

«У нас даже Стивен Сигал, который не знаю, когда последний раз ходил на мероприятие не по приглашению, в январе сам оплатил столик. Пришел с компанией и прекрасно отдохнул», — рассказал «СтарХиту» организатор Максим Берин.

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