«Планировала перечислять благотворительному фонду»: Инна Маликова отказалась от досрочного выхода на пенсию

Маликова не ожидала, что ее досрочная пенсия может вызвать столько возмущений у общественности.

Исполнительница Инна Маликова приняла решение выйти на пенсию в общепринятый срок, без привилегий творческой профессии.

Маликова не ожидала, что ее досрочная пенсия может вызвать столько возмущений у общественности.

Отметим, что незадолго до 2022 года Инна Маликова планировала уйти на пенсию как творческий работник по стажу.

«Когда юристы организации, в которой я официально числюсь уже более 25 лет, предложили мне рассмотреть возможность оформления документов на досрочную пенсию как творческому работнику по стажу, я не придала значения этому факту», – отметила певица.

«Для меня такое положение вещей было нормой — моя мама, артистка балета, получает пенсию с 37 лет. Что среди творческих профессий — обычная практика. Все выплаты я планировала перечислять благотворительному фонду «Старость в радость», которому помогаю на протяжении многих лет», – рассказала Инна «СтарХиту».

Специалисты юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» подтвердили, что ряд артистов имеют право на досрочную пенсию. Поэтому Инна Маликова действовала в рамках закона. Однако Маликова захотела выйти на пенсию на общих основаниях.

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