«У нас ведь событие»: Регина Тодоренко впервые привела сына на каток

Майкл Топалов оригинально прокатился зимним утром после встречи Нового года.

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась тем, как проводит первые дни нового 2022 года. Знаменитость вместе с мужем и сыном пришли на каток. К слову, для маленького Майкла это был дебютный прокат.

Регина Тодоренко и Влад Топалов в прошлом принимали участие в «Ледниковом периоде». Регина даже заняла третье место на проекте.

Поэтому Тодоренко и Топалову не составляет труда прокатиться ранним зимним утром на катке. Своего сына Майкла артисты тоже разбудили и привели покататься на свежем воздухе.

«Ой, у нас ведь событие. Маня впервые встал на коньки. Но сразу сел», – заявила Регина.

Майкл понял, что удобнее на катке, когда папа тебя возит. А самому можно и в другой раз прокатиться.

Напомним, ранее Регина Тодоренко рассказала об абсолютном слухе у своего подрастающего сына Майкла. Малыш наблюдает за пением мамы и папиной игрой на разных музыкальных инструментах, поэтому сам тоже мечтает стать музыкантом.

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