После сытного застолья у Аллы? Молодая жена Николаева вывела дочь на лыжню, а палки-то не дала

Юлия Проскурякова вместе с мужем именитым композитором встретила Новый год в подмосковном замке Примадонны в деревне Грязь. Алла Пугачева не поскупилась на угощениях, накрыв в особняке сразу два стола: один для фуршета, а другой — для банкета. Ну а теперь в первые январские деньки жена музыканта вместе с дочкой Вероникой проводит досуг на свежем воздухе. Проскурякова, судя по всему, решила, «растрясти салатики», съеденные на банкете у Аллы Борисовны.

В Stories микроблога Юлия Проскурякова поделилась кадрами, запечатлев дочку Веронику на лыжне. Вот только палки-то для лыж девочке не дали. При этом Никуша (так малышку называют домашние, — Прим. ред.) прекрасно ловила волну, и даже ни разу не упала. Вот что значит сноровка и равновесие. Кстати, палки Веронике были совсем не нужны, она каталась на карвинговых лыжах.

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