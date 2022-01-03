«Стыдно признаться самой себе»: Ида Галич рассказала о затяжной депрессии после развода

Ведущая авторского шоу на YouTube «Есть вопросики» Ида Галич поделилась подробностями непростого состояния после развода с бизнесменом Аланом Басиевым.

Ида отметила, что после расставания с любимым человеком впала в депрессию. Галич до сих пор бывает одиноко. И поэтому блогер испытывает стыд.

«Если покопаться в прошлом, то я могу сказать, что мне ни за что не было стыдно… Но сейчас мне стыдно признаться самой себе, что иногда бывает одиноко», — заявила 31-летняя блогер в YouTube-шоу «Начало».

Блогер рассказала ведущей проекта Ирине Безруковой, что так и не нашла новую любовь.

Галич устает от образа всегда сильной бизнесвумен, которой не нужна вторая половинка. У Иды большое количество приятелей и знакомых, с кем можно поговорить. Однако родственной души среди них нет.

Напомним, ранее Ида Галич рассказала о своем плохом самочувствии перед Новым годом. Знаменитость признавалась, что не планирует шумных вечеринок и долгого застолья в праздники из-за проблем со здоровьем.

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