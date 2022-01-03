«Я – веселый папа-друг, а Алла требовательная»: Максим Галкин озвучил свое амплуа в семье

Телеведущий Максим Галкин честно признался, что мало занимается воспитанием близнецов Гарри и Лизы.

Популярный телеведущий и пародист Максим Галкин дал интервью литературному критику и книжному обозревателю Галине Юзефович на ее YouTube-канале.

В частности, речь зашла о методах воспитания детей в звездной семье.

Максим Галкин признался, что он ничего не читает детям, поскольку у него в семье несколько иная роль. Он не воспитатель, а друг Гарри и Лизы.

«Я, к сожалению, не читаю с детьми. Я с ними играю, снимаю с ними какие-то фильмы. У нас такое больше… Короче, я – веселый папа-друг. Мама больше занимается воспитанием. Поэтому Алла с ними читает, музыкой занимается и вздыхает иногда. Говорит, что вот она все требует, а я добрый. Но они обожают заниматься. Особенно, Лиза», — поделился Максим Галкин.

Телеведущий рассказал, что Гарри и Лиза обожают читать детские книжки советских писателей – Николая Носова, Виктора Драгунского.

«Лиза в данный момент читает что-то из Джанни Родари. Она вообще больше брата читает», — отметил Максим Галкин.

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