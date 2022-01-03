«Родила дочь, с которой, к счастью, он успел побыть»: 46-летняя вдова Абдулова верна его памяти

Александр Абдулов ушел из жизни 3 января 2008 года. Лариса Долина увиделась с вдовой ныне покойного актера в четырнадцатую годовщину.

Александр Абдулов ушел из жизни 3 января 2008 года. В эту скорбную четырнадцатую годовщину Лариса Долина повидалась с вдовой артиста Юлией Абдуловой и его единственной дочерью. Певица поблагодарила жену ныне покойного актера за то, что та сделала его самым счастливым человеком, подарив ребенка. К тому же, вдова Абдулова не предала память о нем.

Лариса Долина была рада тому, что ей удалось повидаться с Юлией Абдуловой. Пусть и по такому печальному поводу. Вот только джазовую исполнительницу расстроило то, что дочка ныне покойного артиста Женечка категорически отказалась фотографироваться с нею и мамой Юлией.

«Простите меня, мои дорогие и уважаемые подписчики, что в праздничные дни… Сегодня, 3 января годовщина ухода Великого артиста — моего близкого друга, с которым связаны невероятные, самые значимые моменты жизни и очень теплые воспоминания — Александра Абдулова. Поэтому для нас, его близких и друзей Новый год — праздник неоднозначный. Вот уже 14-й год мы живем без Саши… И с каждым годом чувствуется, как его не хватает, не хватает его звонков, например таких: «Ляля, (единственный в мире человек, которому я позволяла себя называть этим именем, — Прим. ред.), ты где?». Я отвечаю: «В Томске (к примеру). Он: «Что-то давно не видались, это плохо, вернешься, у меня встречаемся, будут все наши». Никто никогда, кроме моей родни, конечно, не интересовался моими делами, настроением, планами… Ох, Сашка… Почему ты ушел так рано? Женька как выросла, уже Сашкиного роста. К сожалению, категорически отказалась фотографироваться… Очень красивая, в папу, чудесная девочка растет. Папа ею бы гордился. Спасибо, Юляш, что ты сделала моего друга счастливым, все годы была рядом, родила дочь, с которой, к счастью, он успел побыть. За то, что ты была с Сашей последние дни, часы и минуты его жизни. Люблю вас, девочки. Люблю навсегда тебя, Саша», — такие трогательные строки написала Долина.

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