«Я чуть не разревелась»: Рита Дакота похвасталась дорогим подарком от бойфренда на Новый год

В одной из последних Stories личного микроблога исполнительницы Риты Дакоты появились кадры самого дорогого во всех смыслах подарка артистки на Новый год.

Рита рассказала, что ее молодой человек вручил ей в новогоднюю ночь часы Rolex. Дакота была в восторге от такого презента. Артистке понравились даже не сами многомиллионные часы. Риту пленило, что возлюбленный не пожалел денег на подарок для нее.

«Я чуть не разревелась, но не от самих Rolex, а от того, что мне мужчина никогда не дарил таких дорогущих подарков. Это не просто часы для меня, вы понимаете?» – призналась Рита.

Напомним, Рита Дакота не выходит замуж за возлюбленного Федора Беловая. После неудачного брака с музыкантом Владом Соколовский исполнительница не спешит вновь ставить штамп в паспорте. Общих детей у Дакоты и Белогая пока тоже нет. Зато Федор подружился с Мией – наследницей Риты.

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