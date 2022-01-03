Умер автор музыки к передаче «Улица Сезам» Стивен Лоуренс

82-летний композитор Стивен Лоуренс скончался в одной из клиник штата Нью-Джерси.

Третьего января стало известно о смерти композитора Стивена Лоуренса, написавшего музыку к популярной детской передаче «Улица Сезам».

Композитору было 82 года.

Как сообщает издание Vаriety, Стивен Лоуренс свои последние дни провел в медицинском центре имени Клары Маас в городе Бельвилл в штате Нью-Джерси и именно там остановилось его сердце.

Стивен Лоуренс сотрудничал с создателями детской программы «Улица Сезам» более тридцати лет и написал для передачи порядка трехсот произведений.

Кроме этого, Стивен Лоуренс является автором музыки к таким фильмам, как «Рано или поздно», «Бей в барабан медленно», «Элис, милая Элис». Стивен Лоуренс – трижды лауреат премии «Эмми», которую вручают за выдающиеся достижения в музыке.

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