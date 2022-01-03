Мать в реанимации: участница шоу «Пацанки» Регина Колупаева нанесла ножевые ранения своим родителям

За жизнь мамы Регины Колупаевой борются реаниматологи, и отец девушки находится в отделении травматологии.

Участница шоу «Пацанки» Регина Колупаева устроила кровавые разборки со своими родителями.

26-летняя девушка набросилась на мать и отца с ножом в их квартире в Гатчине под Санкт-Петербургом.

Матери Регина Колупаева всадила нож в спину, а отцу поранила руку. Пострадавшие от рук собственной дочери, мужчина и женщина попали в больницу.

Мама Регины Колупаевой находится в реанимации с проникающим ранением задней стенки грудной клетки, а отец – в отделении травматологии. У него задет нерв на левой руке.

Сама же Регина Колупаева была доставлена в местное отделение полиции, где сейчас дает объяснение своему поступку.

Как сообщает, телеграм-канал Mash, Регина Колупаева бросилась на родителей, находясь под действием запрещенных препаратов.

Напомним, Регина Колупаева была участницей первого сезона шоу «Пацанки» и видимо, не извлекла для себя никаких уроков.

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