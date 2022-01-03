Сын Елизаветы II может попрощаться с титулом из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетней

Член британской королевской семьи и сын Елизаветы II – герцог Йорский Эндрю – был потрясен решением родственников лишить его титула. Такая судьба ждет королевского наследника в случае подтверждения его сексуальной связи с 17-летней Вирджинией Джуффре.

Напомним, миллиардера Джеффри Эпштейна арестовали в 2019 году за организацию закрытых вечеринок с секс-рабынями, в том числе недостигших 18-летнего возраста. Бизнесмен проворачивал встречи с помощью близкой подруги Гислейн Максвелл. Среди приглашенных гостей якобы был и принц Эндрю.

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«Если принц Эндрю проиграет дело, то перед Букингемский дворцом встанет вопрос, что с ним делать. Его нельзя заставить уйти в отставку, если бы он чиновником. Существует большая вероятность, что его попросят отказаться от герцогства», – пишут в The Sunday Times.

Также придворные королевства отмечают, Елизавете II будет не просто лишить любимого сына герцогского титула. Этот титул много значит для королевы. Ранее герцогом Йоркским был отец Елизаветы II – Георг VI.

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