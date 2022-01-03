С расписным платком à la babushka! Бондарчук в шубке-чебурашке и валенках сбежала на село

Модель даже в сельской глуши одевается как на подиум.

В свежем интервью Светлана Бондарчук разоткровенничалась о своей семье. Модель заговорила об особенной 23-летней дочери Варваре (у девушки ДЦП, — Прим. ред.). А также поведала о том, почему после 25 лет брака рухнул их идеальный брак с Федором Бондарчуком.

Светлана уточнила, что их с режиссером дочка действительно какое-то время жила за границей. Однако она всегда находилась в семье. Варвара жила в их доме, а не в пансионате. К тому же, девушка ни в чем и никогда не нуждалась. Близкие всегда окружали ее заботой и любовью.

Что касается развода с Федором Бондарчуком, то тут не все так просто. По словам Светланы, их размолвка произошла не из-за измены, а потому что былые чувства давно угасли. Сейчас режиссер счастлив в браке с актрисой Паулиной Андреевой, которая подарила ему малыша. Да и Светлана нашла свое женское счастье.

Ну а новогодние каникулы Бондарчук проводит за городом в образе селянки. Модель запечатлили в валенках, салатовой шубке-чебурашке и в платочке à la babushka. Получилось весьма и весьма колоритно и по-зимнему. Ну чем не Снегурочка? Выглядит модель просто восхитительно, молодо и свежо.

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