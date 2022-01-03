«Мой дед сказал отцу: жена-еврейка загубит карьеру»: Максим Галкин раскрыл семейную тайну

Популярный шоумен и пародист Максим Галкин во время интервью книжному обозревателю Галине Юзефович на ее YouTube-канале предался воспоминаниям о своей семье.

Дед Максима Галкина по матери Григорий Прагин был офицером, прошел всю войну и даже был представлен к званию Героя Советского Союза. Но награду ему так и не вручили.

«Ему так кулуарно рассказали, что, мол, среди евреев и так много героев, поэтому его и обошли», — поделился Максим Галкин.

Помня об этой истории, Григорий Прагин счел своим долгом предупредить будущего зятя, офицера Александра Галкина.

«Мой дед, Григорий Робертович Прагин, был категорически против этого брака именно из-за того, что он видел в отце перспективного офицера. Он ему сказал: «Жена-еврейка загубит военную карьеру», — поделился Максим Галкин.

Но тот не только женился на Натальей Прагиной, но и во всех анкетах указывал, что у него жена еврейка, даже если об этом никто не спрашивал.

«У нас была абсолютно либеральная семья. Отец — единственный человек такого ранга, который остался в Минобороны РФ, не приехав к ГКЧП. Его очень почитал министр обороны Дмитрий Тимофеевич Язов. Отец пользовался невероятным уважением в армии», — добавил Максим Галкин.

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