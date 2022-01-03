«У нее практически симфонические произведения»: Максим Галкин оценил талант Аллы Пугачевой — композитора

Популярный телеведущий Максим Галкин по-настоящему влюблен в свою жену Аллу Пугачеву. Он не устает восхищаться ее и любит напоминать окружающим, насколько талантлива Примадонна.

Во время интервью с литературным критиком Галиной Юзефович на ее YouTube-канале Максим Галкин рассказал, какие красивые музыкальные и поэтические произведения написала Алла Пугачева, которая одарена не только вокально.

«Алла музыкально очень многое сделала. Если вспомнить, у нее практически симфонические произведения. «Женщина, которая поет» — это ее музыка. «Три счастливых дня». Это большие произведения с точки зрения музыки. И есть у нее прекрасные стихи, которые она читала между песнями на концертах – про любовь, про возраст», — рассказал Максим Галкин.

Во время интервью Максим Галкин также поведал, какие книги любит читать Алла Пугачева. В числе ее настольных – воспоминания Константина Коровина о его современниках.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.