«Действительно, потрясающая»: Максим Галкин назвал настольную книгу Аллы Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин рассказал, что любит читать его жена Алла Пугачева.

Популярный шоумен и пародист Максим Галкин всегда публично восхищается своей женой Аллой Пугачевой.

Он рассказывал, что Примадонна потрясающая мать его детей-близнецов Гарри и Лизы и великолепная хозяйка, обожающая принимать гостей в своем доме.

Оказывается, что свободное от воспитания наследников время Алла Пугачева проводит за чтением книг. Правда, вкусы у мужа и жены разные.

«Большинство книг, которые она называла, я не читал», — признался Максим Галкин во время интервью литературному критику Галине Юзефович на ее YouTube-канале.

Максим Галкин рассказал о любимой книге Аллы Пугачевой, которую та периодически перечитывает.

«Ее настольная книга – это двухтомник воспоминаний Константина Коровина о своих современниках. Алла его обожает. Причем она всегда мне с удовольствием пересказывала воспоминания о Шаляпине. Это, действительно, потрясающая книга. Всем рекомендую», — посоветовал Максим Галкин.

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