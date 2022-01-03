«Дома обсудим»: Навка задумалась над сменой фамилии на Пескову

Как отметила олимпийская чемпионка, шутки во время финала КВН были замечательными.

Фигуристка Татьяна Навка заявила после финала КВН в Высшей лиге, что обсудит с мужем Дмитрием Песковым возможную смену своей фамилии.

«Замечательный сегодня вечер. Просто подарили нам и всей стране участники команд. Супершутки. Про Пескову. Думаю, что теперь нужно будет задуматься. Дома обсудим». Татьяна Навка

Как отметила Навка, она благодарна всем командам за игру. «Белорусы. Спасибо вам за песню. Заставили прослезиться. Это было круто. Ребята, поздравляют всех с Новым годом и новым счастьем. Ну и не болеть, конечно», — сказала Навка.

Ранее участники команды «Неудержимый Джо» в шутку заявили, что у Татьяны Навки все несерьезно в отношениях с Дмитрием Песковым в браке. Причина в том, что Навка до сих пор под своей девичьей фамилией.

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