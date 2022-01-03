Зацеловала братика: Татьяна Волосожар показала, как ее дочка и сын играют в гостиной их роскошного дома

В первые новогодние дни звезды, по традиции, делятся с поклонниками милыми домашними кадрами. В будни знаменитости много времени проводят в разлуке с близкими.

А Новый год – это отличный повод, чтобы семьи воссоединились, и звезды насладились общением с близкими.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию, муж и жена Максим Траньков и Татьяна Волосожар Новый год провели со своими детьми – дочкой Анжеликой и сыном Теодором.

В своем микроблоге Татьяна Волосожар поделилась милыми кадрами видео. На них запечатлелось все звездное семейство. Татьяна Волосожар держит на руках дочку Лику, а Максим Траньков – сына Теодора.

Наследники пары тянутся друг к другу. Лика нежно целует братика. Эта милая суета происходит в празднично украшенной гостиной загородного дома Волосожар и Транькова, рядом с новогодней елочкой.

«С Новым годом, друзья! Любви, счастья, здоровья и будьте счастливы! Увидимся в новом году», — написала под видео Татьяна Волосожар.

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