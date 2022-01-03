«Пацаны и мамочка топ»: Шубская в мерцающем мини-платье предстала с сыновьями в гостиной особняка в США

Звездные пары, по традиции, делятся с поклонниками в первые новогодние дни теплыми семейными кадрами.
Знаменитости позируют у себя дома в окружении близких, демонстрируя, что главное для них – это семья.
Не исключение и одна из крепких пар в мире спорта и шоу-бизнеса – пара модели Настасьи Шубской и хоккеиста Александра Овечкина.
В микроблоге Настасья Шубская показала снимки, которые сделала в новогоднюю ночь и утром первого января.
На первом кадре она предстала в мерцающем платье цвета индиго с двумя сыновьями Сережей и Ильей у новогодней елки в гостиной своего особняка в Вашингтоне. А на втором с детьми на руках позирует уже отец семейства Александр Овечкин.
«Новогодняя ночь/Утро 1 января», — подписала кадры Настасья Шубская.
Поклонники звездной пары с восторгом отреагировали на милые семейные кадры.
«Хоккейная команда России в сборе, ура», «Ой! Ну до чего же хороши», «Классные все», «Маленький похож на дедушку, а волосики папины. А старший сын — наоборот», «Пацаны и мамочка топ», — высказались в Сети.
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