«Пацаны и мамочка топ»: Шубская в мерцающем мини-платье предстала с сыновьями в гостиной особняка в США

Звездные пары, по традиции, делятся с поклонниками в первые новогодние дни теплыми семейными кадрами.

Знаменитости позируют у себя дома в окружении близких, демонстрируя, что главное для них – это семья.

Не исключение и одна из крепких пар в мире спорта и шоу-бизнеса – пара модели Настасьи Шубской и хоккеиста Александра Овечкина.

В микроблоге Настасья Шубская показала снимки, которые сделала в новогоднюю ночь и утром первого января.

На первом кадре она предстала в мерцающем платье цвета индиго с двумя сыновьями Сережей и Ильей у новогодней елки в гостиной своего особняка в Вашингтоне. А на втором с детьми на руках позирует уже отец семейства Александр Овечкин.

«Новогодняя ночь/Утро 1 января», — подписала кадры Настасья Шубская.

Поклонники звездной пары с восторгом отреагировали на милые семейные кадры.

«Хоккейная команда России в сборе, ура», «Ой! Ну до чего же хороши», «Классные все», «Маленький похож на дедушку, а волосики папины. А старший сын — наоборот», «Пацаны и мамочка топ», — высказались в Сети.

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