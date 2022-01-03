«Разрешите женщине стареть»: Юлия Проскурякова обратилась к поклонникам

Молодая жена именитого композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова, похоже, скоро сможет составить конкуренцию мужу.
Юлия постоянно расширяет горизонты. Если раньше она выходила на сцену, исполняя песни авторства супруга, то теперь снимается в кино. Не исключено, что и петь Юлия Проскурякова будет песни на свои стихи.
В микроблоге Юлия Проскурякова представила плоды своего творчества – стихотворение о женщине, которое написала во второй день нового года.
«Разрешите женщине стареть,
Слабой быть и требовать защиты!
Разрешите женщине болеть
И поплакать…просто, разрешите!
Разрешите женщине мечтать
И романтике наивной предаваться
Разрешите женщине стареть,
Чтоб не осуждая, восхищаться!
Ю.П. 02.01.2022г.» — написала в микроблоге Юлия Проскурякова.
Подписчики Юлии Проскуряковой восторженно отозвались на ее творчество, похвалив за прекрасный слог.
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