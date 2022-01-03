«Пока живем отдельно»: Юля Салибекова озвучила условие воссоединения с мужем Тиграном после скандала

Бывшие участники «Дома-2» Тигран и Юлия Салибековы начали потихоньку искать точки соприкосновения после жуткого конфликта, разразившегося в их семье перед Новым годом.

Юлия Салибекова поссорилась с родителями мужа, которые никогда ее не любили. А Тигран Салибеков вместо того, чтобы поддержать жену, встал на сторону своих мамы и папы.

И в итоге, он вообще съехал от Юлии и троих сыновей в другую квартиру. В новогодние каникулы Салибекова отпустила детей с папой в Моздок, в гости к бабушке с дедушкой, с которыми сама в ссоре.

В микроблоге Юлия Салибекова призналась, что они с Тиграном будут вместе только после соблюдения определенных условий.

«Уехали с папой. Смотрю в истории как Тигран с ними. Ну, класс. Раньше было по-другому! Время покажет. Однако, мы так же живем отдельно. Вместе будем жить после определенных условий, в том числе и совместного похода к психологу. Но я рада, что муж меня пытается услышать. Пока я отпускаю ситуацию и еду в славный Санкт-Петербург», — написала Юля Салибекова в микроблоге.

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