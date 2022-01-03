«Посмотрите, как она работает»: Никита Пресняков подловил Алену Краснову за уборкой снега

Музыкант Никита Пресняков в сторис Instagram показал, как его жена Алена Краснова убирает снег во дворе.
«Второго января решила пойти и почистить снег. Как ей нравится, посмотрите. Прямо кайфует. Вау! Посмотрите, как она работает. Снег вылетает прямо. Вот это чудо. Сейчас я весь двор вообще осилю. Вот она как работает-то».
Ниже под записью он сделал уточнение: «Любимая жена».
Напомним, что Никита Пресняков и Алена Краснова сыграли свадьбу летом 2017 года. У пары пока нет детей.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!