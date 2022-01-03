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«Ты – глыба, ты – личность!»: Дима Билан тепло и нежно поздравил Яну Рудковскую с днем рождения

Известному продюсеру исполнилось 47 лет.

«Ты – глыба, ты – личность!»: Дима Билан тепло и нежно поздравил Яну Рудковскую с днем рождения
Дима Билан. Фото: Globallookpress.com

Певец Дима Билан в Instagram тепло и нежно обратился к популярному продюсеру Яне Рудковской, которой исполнилось 47 лет.

Дима Билан и Яна Рудковская
Дима Билан и Яна Рудковская. Фото: instagram.com/bilanofficial/

Как отметил Дима Билан, Яна Рудковская его дорогая подруга на протяжении долгих лет. Он поздравляет продюсера с днем рождения.

«Сколько всего мы с тобой прошли плечо к плечу. Было все: и хорошее, и не очень, но наша дружба смогла преодолеть эти препятствия. Ты — глыба, ты — личность! Очень уважаю и стараюсь быть в ближайшем радиусе! Здоровья тебе и всей твоей семье! Обнимаю!»

Дима Билан

Напомним, что Яна Рудковская — жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. У пары двое общих детей — сыновья Саша и Арсений.

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