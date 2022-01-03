«Это четвертый месяц беременности»: на новом видео у Седоковой поклонники заметили изменения в фигуре

Певица Анна Седокова – трижды мама. У звезды растет 17-летняя дочка Алина от футболиста Валентина Белькевича, 10-летняя Моника, отцом которой является бизнесмен Максим Чернявский, и 4-летний сынок Гектор от тайного бойфренда.

Сейчас артистка замужем за баскетболистом Янисом Тиммой, и поклонники ждут, что она подарит ему наследника. Да и сама звезда не скрывает, что хотела бы стать мамой в четвертый раз.

Поклонники певицы уверены, что это скоро случится. По их подсчетам, девушка уже на четвертом месяце беременности. Они разглядели на новом видео у Анны животик, Который красноречиво говорит об ее интересном положении.

«Пупсик наверно будет», «Ну и пузик», «Она беременна», «Так в итоге это 4 месяц беременности?», «Беременна», «Пузик огонь», — комментируют под видео фолловеры.

Сама Анна никак не реагирует на домыслы публики. Она сейчас наслаждается каникулами в Майами в компании любимого.

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