Не заметила: пока Бузова загадывала желание, ее «мандаринка» без бюстгальтера выпала из декольте

Ольга Бузова этот Новый год отпраздновала в компании актрисы Натальи Рудовой. Для ее поклонников это стало полной неожиданностью, но поющая телеведущая пообещала обязательно рассказать, как так вышло.

Вдвоем звездам скучно не было. И все шло по плану – застолье, тосты, дискотека. Под бой курантов красотки не забыли загадать желание, написав его на бумаге, и сожгли до тла, выпив пепел с игристым. На видео, которым поделилась певица, она запечатлела фрагмент празднества.

«Коротко о том, как я встретила Новый год. Пожалуйста, скажите, мы же не одни (как дуры) до сих пор загадываем желание и давимся жженой бумагой?», — подписала видео певица.

Не обошлось без пикантного конфуза. Пока Бузова загадывала желание, из ее платья с декольте до талии то и дело вываливалась одна, скажем так, «мандаринка» без бюстгальтера. Еще чуть-чуть – и кадр можно было бы запрещать к просмотру слабонервным.

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