«Это лучший способ прожить свою молодость»: Александр Масляков дал новое определение КВН

Как отметил ведущий, совсем недавно состоялось шестидесятилетие со дня создания игры.

Ведущий Александр Масляков в эфире финала КВН в Высшей лиге на Первом канале дал новое определение популярной и любимой миллионами игре.

«Недавно мы отмечали 60 лет КВН. Праздник праздником, но с апреля, как и бывает каждый год, начался очередной сезон КВН. И мы добрались до финала. Замечу, что в каждой игре мы задавали себе вопрос: «А что же такое КВН?» Самые разные звучали ответы. КВН – это соревнование. КВН – это школа. КВН – это немного искусство». Александр Масляков

Как отметил Александр Масляков, на юбилейной игре он предложил еще один вариант. «КВН – это лучший способ прожить свою молодость. Сегодня финал и большое напряжение в рядах команд, которые в этом финале оказались. Для них КВН – это маленькая жизнь», — заявил Александр Масляков.

Напомним, что КВН – одна из самых рейтинговых программ на телевидении. У нее огромная армия поклонников.

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