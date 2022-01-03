Вкус праздника: годовалый малыш Плющенко и Рудковской решил отведать елочную игрушку

Продюсер Яна Рудковская с прошлого года ведет своему младшему сынишке от Евгения Плющенко Instagram. В нем светская львица публикует новости из жизни любознательного крохи, которого зовет Директором за его явное стремление к контролю.

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На новогоднем видео, которое мама сняла накануне, малыш Арсений, наряженный Щелкунчиком, позирует возле елочки. В какой-то момент он хватает игрушку и сует в рот, пробуя праздник на вкус. Но быстро вынимает обратно – очевидно, не сладкий.

Кстати, старший сын Рудковской и Плющенко был очень удивлен, когда узнал, что у младшего братика есть свой Instagram.

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