Леди на красном кабриолете: Седокова в черном платье с вырезами на боках похвасталась роскошной жизнью в Майами

Экс-солистка «ВИА Гры» улетела на новогодние каникулы во Флориду.

Бывшая звезда группы «ВИА Гра» Анна Седокова Новый год отметила с мужем Янисом Тиммой во Флориде. Певица намерена остаться здесь на все каникулы и не спеша смакует прелести роскошной жизни.

В микроблоге красотка позволяет поклонникам понаблюдать за ней, публикуя кадры с отпуска. В новом видео Седокова позировала возле роскошного итальянского спорткара Ferrari в черном блестящем платье с вырезами по бокам.

«Самая шикарная леди!», «Платье на вас смотрится очень красиво и даже немного вызывающе», «Очень красивая», «Видео огонь!», «Анюта красотка!», — комментируют кадры подписчики.

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