Тимати на такое уже не клюнет: звезда «Холостяка» Екатерина Сафарова показала, что «наела пузо»

Бывшая девушка Тимати, с которой он рука об руку вышел с проекта «Холостяк» в 2021 году, Екатерина Сафарова показала результаты своего новогоднего застолья. Безудержные трапезы оставили, по ее мнению, след на талии.

«Наела пузо. Завтра надо идти в зал», — признала поражение после застолья красотка.

Сафарова сделала селфи в ванной, позируя в кроп-топе и джогерах. Ее талия, на первый взгляд, по-прежнему может вызвать приступы зависти у доброй половины фолловеров. Однако сама красотка не довольна ею.

С Тимати, к слову, девушка уже не встречается. Они расстались вскоре после финала «Холостяка». Сейчас он предпочитает блондинку Сашу Дони, которая своей худобой уже поразила не одну тысячу поклонников рэпера.

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