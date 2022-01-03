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Осторожно, слишком близко! Каменских в тесном платье с пуш-ап явила миру упругие полушария в декольте

Певица подразнила откровенным нарядом онлайн-публику.

Осторожно, слишком близко! Каменских в тесном платье с пуш-ап явила миру упругие полушария в декольте
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Звезда украинской сцены Настя Каменских любит выбирать для съемок наряды пооткровеннее. И обожает при этом снимать себя с разных ракурсов и показывать подписчикам в Сети самое интересное.

На этот раз красотка в тесном платье с откровенным декольте поднесла включенную камеру слишком близко к декольте. Все увидели, какие упругие и наливные полушария получились у нее благодаря пуш-ап.

От комплиментов подписчиков под видео отбоя просто не было – все выразили свое восхищение красоте артистки.

А вот на Новый год Каменских выбрала более скромное платье. Потому что отмечала праздник с семьей.

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