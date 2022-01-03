Спортивные ребята: Водянова показала подросших сыновей от француза-миллиардера Арно

Мальчики Максим и Роман отдыхают вместе с родителями в Катаре.

Супермодель Наталья Водянова стала женой французского миллиардера Антуана Арно в 2020 году, хотя к этому времени они уже вовсю воспитывали двоих общих наследников – сыновей Максима и Романа. Мальчики уже очень подросли, она ходят в парижскую школу (младший – в подготовительный класс).

На январские каникулы старшие дети Водяновой от англичанина Портмана улетели к отцу в Лондон, а сама многодетная мама с мужем и двумя сыновьями отдыхает в Катаре. И не удержалась, чтобы не показать, как уже подросли ее мальчишки.

Водянова запечатлела обоих сыновей от Арно одновременно. Ребята шли по коридору гостиницы, напевали новогоднюю песенку. Они стали совсем большие и заметно вытянулись вверх, в комментариях кто-то отметил, что растут мальчишки спортивными и мелодичными.

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