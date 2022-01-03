«Мандаринки»: Нетребко дала рецепт салата, который произвел фурор на ее новогоднем столе

У каждой хозяйки свои кулинарные секреты, позволяющие ей удивлять семью и гостей из года в год на новогоднем застолье. Вот и Анна Нетребко показала, чем потчевала родных в главную ночь года. И тысячи подписчиков в микроблоге заинтересовались особенным салатом, внешне напоминающим мандарины.

Нетребко не стала томить ожиданием публику и раскрыла секрет своего коронного блюда, произведшего фурор. Этот салат так и называется «Мандаринки», и готовится он просто, но вся суть – в оформлении.

Понадобятся сыр, яйцо, майонез, соус васаби, чеснок, морковь и цедра мандарина. «Мелко натираем сыр (любой, только не плавленый и не пармезан), сваренное в крутую и измельченное яйцо, майонез, чеснок, и я добавила васаби! Все смешиваем — получается наш родной сырный салат!», — перечислила звезда.

Из получившейся массы следует скатать шарики величиной с мандарин. После чего натереть на мелкой терке вареную морковку, добавить в нее чуть-чуть мандариновой кожуры. И приступить к оформлению:

«Разложим на пищевой пленке маленькой лепешкой и в нее поместим сырный шарик. Закрутить пленку и поместить мандаринки в холодильник. При подаче разрезать пленку и украсить мандаринки зелеными листиками!», — объяснила певица.

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