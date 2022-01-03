Стринги в недрах потерялись: Рудова в желтом бикини показала свой вид сзади

Пока Ксения Бородина уже принимает солнечные ванны на Мальдивах, многие еще только мечтают это сделать. Актриса Наталья Рудова грезит о райских островах с прошлой осени, но пока так и не добралась до заветной цели. Поэтому неудивительно, что в ее микроблоге вновь появились архивные снимки с пляжа – визуализирует.

На новом старом фото Рудова предстала в желтом бикини на тонких лямках. Актриса повернулась спиной, чтобы показать себя во всей красе, и зрители увидели сзади, как стринги купальника впились в загорелые телеса красотки.

Рудова, к слову, всегда использует для фона красивые снимки себя любимой. А когда это кадры в бикини, то охваты в профиле, как известно, повышаются.

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