Все семьями, а она одна: Джанабаева в спортивных брюках с лампасами предстала на кровати в собственной спальне

В первые дни наступившего года, по традиции, звезды делятся в своих микроблогах семейными снимками. На них знаменитости предстают в компании самых близких людей, с которыми встречали Новый год.

Певица Альбина Джанабаева эту традицию нарушила. Вопреки ей, она поделилась домашним кадром, на котором предстала одна.

Альбина Джанабаева запечатлелась, сидящей в одиночку на роскошной двуспальной кровати в одной из комнат своего особняка.

Одета звезда красиво, но при этом по-домашнему. На Альбине Джанабаевой спортивные брюки оттенка сочной зелени с лампасами и футболка с принтом в виде лошади с наездником.

«Как встретили 2022, мои дорогие? Оливье, шампанское, «Голубой огонек», «Ирония судьбы», «Джентльмены удачи», «Бриллиантовая рука». Продолжите список», — игриво обратилась Джанабаева к своей аудитории.

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