«Я рада, что сейчас у нас все так!»: Асмус рассыпалась в благодарностях перед Харламовым

В новогоднюю ночь Кристина Асмус решила подвести итоги года, рассказав, что ей довелось испытать в 2021-м. Актриса из фильма «Текст» разразилась длинной тирадой в Instagram. Она пела дифирамбы любимым коллегам, и конечно же, не забыла и про бывшего мужа резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова.

Последний, к слову, постоянно подшучивает на шоу над Асмус и их разводом. На это Кристина не обижается, все-таки она долго жила с юмористом под одной крышей и понимает, что шуточки Гарик отпускает любя, и совсем беззлобно.

Асмус дала понять, что прошедший год был полон событиями, но не всегда приятными: тяжело болела их с Гариком дочка Настя, на актрису то и дело сливали негатив хейтеры, а поклонники копались в ее личной жизни, пытаясь понять, почему Кристина развелась с мужем.

Во всей это истории актриса очень благодарна Гарику Харламову, который ее поддержал. Они сумели остаться друзьями, а не рассориться в пух и прах.

«Гарик Харламов — ты очень растешь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас все так!» — отметила Кристина.

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