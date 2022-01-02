Танцуют все! Похорошевшая Саша Черно устроила жаркие пляски с мужем, сыном и сестрой

Саша Черно под Новый год разругалась с мужем Иосифом Оганесяном. Тот не хотел ехать на праздник в ее родной город Сергиев Посад.

Но, судя по всему, супруги смогли достичь компромисса. Сейчас у Саши Черно и Иосифа Оганесяна в семье мир. Пара записывает видео для Тиктока и делится им с подписчиками в Instagram.

Саша Черно показала, как они танцуют всем семейством – в кадре Иосиф Оганесян с сыном Стефаном, сестра Саши Татьяна и сама Черно.

«В Тикток опять залетело видео. Знали бы вы, как мне это приятно. Всегда очень сложно подниматься вновь, но в этом есть свои плюсы», — подписала Саша Черно кадры.

Подписчики Саши Черно тут же сделали ей комплименты. Они нашли, что в видео экс-участница «Дома-2» невероятно хороша.

«Саша, вы просто красотка становитесь. Умничка, молодец», «Саша, красавица! Улыбка голливудская», «Саша, красотка! Тебе очень идет такой образ», «Саша, ты тут очень красивая!», «Сашенька, четкая такая! С новым годом, удачи тебе», — высказались в Сети.

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