«У Вари ДЦП, ребенок никогда не жил в пансионатах, за границей, он жил в нашем доме»: Бондарчук — о дочери

Светлана упомянула, что у их с Федором дочери все прекрасно, она окружена заботой и любовью.

53-летняя Светлана Бондарчук крайне редко распространяется о личном. У модели есть двое взрослых детей. Сын Сергей пошел по стопам именитой родни — он снимается в кино. Также юноша замечательный отец, он подарил своей маме двух прекрасных внучек — Маргариту и Веру. Сын модели то и дело мелькает на ТВ, а вот ее 23-летняя дочь живет совсем по-другому. Говоря о наследнице, Светлана упомянула, что у ее особенной девочки ДЦП.

Долгое время Варвара жила за границей, там она проходила лечение. При этом Бондарчук уточнила, что их с Федором дочь всегда жила в их семейном доме, а не в пансионатах. Также Светлана дала понять, что ее наследница всегда окружена заботой и любовью. Рядом с ней ее семья — мама, отец, брат, племянницы и конечно же, нянечки. Кстати, сейчас Варвара живет в России со своими близкими.

«Я не сторонница такие вещи выливать в общественное пространство. Те темы, которые могут сделать больно мне и моим близким, я не затрагиваю. Но хочу проговорить одну вещь. У меня есть Варечка, замечательная, она взрослая девочка. Она родилась с особенностями, это не было сразу очевидно, но, к сожалению, после года был поставлен определенный диагноз. У Вари ДЦП, этот ребенок никогда не жил в пансионатах, за границей, он жил в нашем доме. Варя живет в комфорте, с родителями, с нянечками, с братом, племянницами, в окружении любящих ее людей. Если кому интересно, как она сейчас выглядит, вы можете посмотреть мою аватарку в Instagram», — отметила Светлана.

По материалам YouTube-шоу «Света вокруг света».

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