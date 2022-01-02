«Предел откровенности»: Ксения Собчак полностью обнажилась, окунувшись в банный чан и показав свой крепкий «орешек»

Ксения Собчак в очередной раз доказала, что она – человек не робкого десятка. Она точно знает, чем привлечь внимание публики. И речь не о скандальном интервью или новом расследовании.

Во второй день года Ксения Собчак пошла в баню и решила, что об этом факте ее жизни должна узнать вся страна.

«31-го я баню не хожу, зато 2-го — с удовольствием», — сообщила Ксения Собчак в микроблоге.

Публикацию звезда сопроводила очень смелым и откровенным фото, которое сделала во время купания в чане.

Водную процедуру Ксения Собчак принимала обнаженной и в таком виде и предстала на публике. Ксения показала вид сзади, засветив свой крепкий «орешек».

Одним из первых на смелое фото Собчак отреагировал ведущий «Дома-2» Влад Кадони.

«То лицо без мэйка, то голая опа без фильтра, я боюсь даже думать о пределах откровенности в будущем!» — написал Влад Кадони. «И этот человек баллотировался в президенты… Позорница», «А, вот вам. Встречай Россия, завидуй Европа, у нас у Ксюни лучшая попа!», «Что не фото, то шедевр. Что же будет дальше», «Упала статистика — запостить ж*пу, вариант, проверенный годами», «Интересно. А передком развернется?», «Ну, теперь еще передок покажи», — отреагировали на фото подписчики Собчак.

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