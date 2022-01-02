«Ой, а вот это мамочка»: Клава Кока «подловила» моложавую мать на катке в розовых штанишках

Клава Кока в Stories микроблога показала, как выглядит ее моложавая мама. Родительница юной певицы прекрасно катается на коньках. 1 января после новогодней ночи вся семья провела на катке. Артистка никогда не скрывала, что своим успехом во многом обязана родителям, которые всегда ее поддерживали.

Так, Клавдия (настоящее имя певицы, — Прим. ред.) призналась, что еще будучи 17-летнем подростком, пыталась штурмовать музыкальный «Олимп», участвуя в конкурсах и фестивалях. Чаще всего Кока слышал «нет» от жюри, но все равно упорно шла к своей цели. И сегодня она популярная певица с высоким доходом и умопомрачительными гонорарами.

У своей красавицы мамы Клава взяла все самое лучшее. Мадам Высокова может дать фору и собственной 25-летней дочери. Стройная и подтянутая женщина кружила на льду, и никто бы не догадался, что перед ними мама певицы, но тайну выдала сама Кока, восхищаясь тем, как ее родительница плавно скользит на коньках.

«Ой, а вот это мамочка!» — отметила певица, снимая бодрую женщину на коньках.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.