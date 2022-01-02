Лицо счастливого человека: дочь покойной Началовой в белой шапочке бини и куртке-дутике отметилась на ГУМ-катке

Единственная дочка ныне покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина показала в микроблоге, как проводит новогодние каникулы.

Девочка пришла на ГУМ-каток, вероятно, в компании друзей. Вера Алдонина запечатлела на видео себя, нанеся на лицо специальную маску в виде новогодних зеленых елочек.

Чувствуется, что наследница Юлии Началовой пребывает в прекрасном настроении и старается поделиться им со своей аудиторией в Instagram.

«Счастливого Нового года!» — оставила под видео пожелание для подписчиков Вера Алдонина.

В кадре она светится от улыбки.

Для катания на коньках Вера Алдонина облачилась в куртку дутик из блестящей ткани, которая красиво мерцает, благодаря освещению на катке.

Стоит напомнить, что в ушедшем году Вера Алдонина пережила еще одну потерю. Умерла ее бабушка по папе Елена Алдонина.

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