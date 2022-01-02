В гостях у Аллы: Проскурякова покрасовалась в платье «звездное небо» в гостиной замка Пугачевой и Галкина

Юлия Проскурякова поделилась снимком, на котором предстала в компании друзей.

Алла Пугачева и Максим Галкин встречали Новый год в шумной компании друзей. Пара устроила веселый праздник в замке для своего окружения.

В числе приглашенных оказался и давний друг Аллы Борисовны, известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев. На вечеринку он пришел с молодой женой Юлией Проскуряковой, которая тоже сумела подружиться с Примадонной.

Для новогоднего вечера Юлия Проскурякова облачилась в маленькое черное платье с пышной юбкой и принтом в виде мелких белых звездочек.

Наряд Юлии Проскуряковой напоминал звездное небо. Волосы Юлия Проскурякова гладко причесала и собрала, судя по всему, в кулю.

Снимком, на котором она предстала в гостиной замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Юлия Проскурякова поделилась в сторис микроблога. В кадре она позирует с друзьями.

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